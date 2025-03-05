США и Израиль отвергли план Египта по восстановлению сектора Газа

На саммите в Каире Лига арабских государств одобрила предложенный Египтом план, cогласно которому в секторе Газа создадут временные гуманитарные островки, где палестинцы могли бы переждать восстановление анклава. Предложение стало ответом на призыв Дональда Трампа разместить местных жителей в других странах и расчистить прибрежный анклав под строительство курортной инфраструктуры. В коммюнике ЛАГ, которое приводят СМИ, говорится, что создание временной администрации Газы «из компетентных должностных лиц» станет переходным шагом к восстановлению Палестинской администрации в анклаве.
«Заявление, выпущенное на чрезвычайном саммите арабских государств, не отражает реалий, которые сформировались после 7 октября 2023 года. Оно характеризуется устаревшими перспективами. Заявление продолжает опираться на Палестинскую администрацию и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Обе организации неоднократно демонстрировали коррупцию, поддержку терроризма и неспособность решить эту проблему», — говорится в заявлении МИД Израиля.
Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил The Times of Israel, что арабский план не учитывает тот факт, «что сейчас Газа непригодна для проживания, и палестинцы не могут жить на территории с обломками и неразорвавшимися боеприпасами». При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп «приветствует вклад арабских партнеров» в решение проблемы.