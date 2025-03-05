США и Израиль отвергли план Египта по восстановлению сектора Газа

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил The Times of Israel, что арабский план не учитывает тот факт, «что сейчас Газа непригодна для проживания, и палестинцы не могут жить на территории с обломками и неразорвавшимися боеприпасами». При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп «приветствует вклад арабских партнеров» в решение проблемы.