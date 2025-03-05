Bloomberg: Тайвань вынужден переосмыслить свои отношения с США

Согласно статье, министр обороны Тайваня Веллингтон Гу (Гу Ли-Сюн) заявил, что Тайвань намерен увеличить закупки у Вашингтона энергоносителей, сельскохозяйственной продукции и оружия, чтобы сократить положительное сальдо торгового баланса с США, которое в прошлом году достигло рекордного уровня.
Кроме того, в понедельник крупнейшая тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing объявила, что в соответствии с призывом Трампа собирается расширить в США свои производственные мощности и инвестировать еще 100 млрд долларов в американские заводы. Это позволит увеличить выпуск микросхем на территории США.
«Мы понимаем, что нельзя обсуждать ценности в отрыве от обсуждения национальных интересов», — сказал Гу в понедельник.
Его слова отражают растущую обеспокоенность должностных лиц Тайваня, а также Японии, Южной Кореи и Филиппин, которые нуждаются в военной поддержке со стороны США. Теперь руководству этих стран предстоит искать новые способы противодействия КНР и взаимодействия с американским президентом.