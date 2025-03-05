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Bloomberg: Тайвань вынужден переосмыслить свои отношения с США

Перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, а также последовавшие за ней действия США в отношении Украины вынуждают Тайбэй задуматься о том, как дальше выстраивать отношения с Вашингтоном, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, министр обороны Тайваня Веллингтон Гу (Гу Ли-Сюн) заявил, что Тайвань намерен увеличить закупки у Вашингтона энергоносителей, сельскохозяйственной продукции и оружия, чтобы сократить положительное сальдо торгового баланса с США, которое в прошлом году достигло рекордного уровня.

Кроме того, в понедельник крупнейшая тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing объявила, что в соответствии с призывом Трампа собирается расширить в США свои производственные мощности и инвестировать еще 100 млрд долларов в американские заводы. Это позволит увеличить выпуск микросхем на территории США.

«Мы понимаем, что нельзя обсуждать ценности в отрыве от обсуждения национальных интересов», — сказал Гу в понедельник.

По его словам, на фоне быстро меняющейся международной ситуации Тайвань «больше не может полагаться на добрую волю иностранных государств».

Его слова отражают растущую обеспокоенность должностных лиц Тайваня, а также Японии, Южной Кореи и Филиппин, которые нуждаются в военной поддержке со стороны США. Теперь руководству этих стран предстоит искать новые способы противодействия КНР и взаимодействия с американским президентом.