Bloomberg: Тайвань вынужден переосмыслить свои отношения с США

Перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, а также последовавшие за ней действия США в отношении Украины вынуждают Тайбэй задуматься о том, как дальше выстраивать отношения с Вашингтоном, передает агентство Bloomberg.