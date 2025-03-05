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Кремль назвал Минск лучшей площадкой для переговоров по украинскому конфликту

Кремль: Минск — лучшая площадка для переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал о лучшей площадке для переговоров по украинскому конфликту, сообщает РИА Новости.

В частности, по словам Пескова, для России именно Минск был бы лучшим местом для переговоров по урегулированию украинского конфликта. При этом представитель Кремля заметил, что пока этот вариант не обсуждался.

— Он (данный вопрос. — Ред.) не поднимался и никак не обсуждался, — прокомментировал Песков.

Напомним, что тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Минск для переговоров.

Накануне в Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко.