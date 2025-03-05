Кремль назвал Минск лучшей площадкой для переговоров по украинскому конфликту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал о лучшей площадке для переговоров по украинскому конфликту, сообщает РИА Новости.
В частности, по словам Пескова, для России именно Минск был бы лучшим местом для переговоров по урегулированию украинского конфликта. При этом представитель Кремля заметил, что пока этот вариант не обсуждался.
— Он (данный вопрос. — Ред.) не поднимался и никак не обсуждался, — прокомментировал Песков.
Напомним, что тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Минск для переговоров.
Накануне в Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко.