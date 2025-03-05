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В Пермском крае переназначили начальника транспортной прокуратуры

Краевое ведомство на посту и.о. начальника возглавил Кирилл Шатохин.

Источник: Комсомольская правда

Уральская транспортная прокуратура на своем сайте разместила информацию о новом начальнике своего подведомственного учреждения в Пермском крае. И.о. начальника краевого ведомства назначили Кирилла Шатохина.

Прежний начальник надзорного органа Прикамья Алексей Рубан скоропостижно скончался 11 января этого года. Его похоронили в Верхней Туре. Он возглавлял ведомство с 31 января 2024 года, до этого с 2018 по 2023 годы был прокурором Серова в Свердловской области.

Кирилл Шатохин уже исполнял обязанности пермского транспортного прокурора с мая 2023 года, когда пост руководителя покинул Денис Плотников.

Прокуратура