В Пермском крае переназначили начальника транспортной прокуратуры

Прежний начальник надзорного органа Прикамья Алексей Рубан скоропостижно скончался 11 января этого года. Его похоронили в Верхней Туре. Он возглавлял ведомство с 31 января 2024 года, до этого с 2018 по 2023 годы был прокурором Серова в Свердловской области.