Мэр Уфы рассказал об оригинальном проекте.

Мы дали хороший импульс развитию туризма в Уфе. Большая комплексная работа дает свои результаты. Увеличили турпоток в 1,5 раза, вошли в топ-3 самых гостеприимных городов нашей страны. Это говорит о доброжелательности наших жителей, правильном настрое предпринимателей. Спасибо каждому. Впереди еще больше целей и задач".