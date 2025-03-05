Мэр Уфы рассказал об оригинальном проекте.

«В нашем городе оригинальный и красивый ландшафт, который позволяет нам реализовать такие уникальные проекты как тренировочно-развлекательный комплекс “Зиплайн”, — сообщил в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Место, где можно увидеть Уфу с нового ракурса — лес, скалы, река. Обсудили на выездном “Инвестчасе” дальнейшие перспективы.
Вообще, рядом с Телецентром мы создали замечательный туристический маршрут. Здесь Водонапорная башня, территорию которой продолжим благоустраивать. Будем наполнять эту локацию новыми смыслами.
Мы дали хороший импульс развитию туризма в Уфе. Большая комплексная работа дает свои результаты. Увеличили турпоток в 1,5 раза, вошли в топ-3 самых гостеприимных городов нашей страны. Это говорит о доброжелательности наших жителей, правильном настрое предпринимателей. Спасибо каждому. Впереди еще больше целей и задач".
Ранее сообщалось, что Уфа оказалась одним из самых гостеприимных городов России.