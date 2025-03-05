Полковник Ходаренок: отказ США от лидерства в НАТО станет катастрофой

Коренной вопрос в любой организации — вопрос о власти. Особенно это касается военных союзов и блоков. Иными словами, главное в любом альянсе — кто кому подчинен и по каким вопросам. Если эта вертикаль жестко не очерчена и предельно ясно не определена, то это уже и не военный блок, и не союз. А между тем просто по факту своего существования любой альянс должен быть немедленно готов вступить в войну. А если в нем не урегулированы вопросы подчиненности, он этого не сможет сделать.