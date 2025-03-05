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Путин поручил как можно быстрее принять новую концепцию миграционной политики

Президент Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, призвал «как можно быстрее» принять обновленную концепцию миграционной политики. По его словам, которые приводит «Интерфакс», это нужно сделать уже в этом году. В обновленный вариант концепции нужно включить отказ от бумажной миграционной карты, а также проработать меры поддержки для возвращения в Россию соотечественников, считает президент.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо также развивать механизмы поддержки иностранцев, которые разделяют российские традиционные ценности, хотят жить и работать в России, особенно, если они имеют образование и «нужны нашей экономике». Президент отметил, что перед МВД в миграционной сфере стоят «серьезные задачи». «Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля», — сказал он.

План правительства по реализации миграционной политики был разработан в 2023 году и завершится в этом году. Документ состоит из шести разделов и 42 пунктов. Среди пунктов — разработка «адаптационного курса» для трудовых мигрантов и памятки о правилах поведения в стране, увеличение числа иностранцев-студентов в вузах и колледжах, а также расширение перечня видов электронных виз, выдаваемых иностранцам.