Путин поручил как можно быстрее принять новую концепцию миграционной политики

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо также развивать механизмы поддержки иностранцев, которые разделяют российские традиционные ценности, хотят жить и работать в России, особенно, если они имеют образование и «нужны нашей экономике». Президент отметил, что перед МВД в миграционной сфере стоят «серьезные задачи». «Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля», — сказал он.
План правительства по реализации миграционной политики был разработан в 2023 году и завершится в этом году. Документ состоит из шести разделов и 42 пунктов. Среди пунктов — разработка «адаптационного курса» для трудовых мигрантов и памятки о правилах поведения в стране, увеличение числа иностранцев-студентов в вузах и колледжах, а также расширение перечня видов электронных виз, выдаваемых иностранцам.