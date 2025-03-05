Путин поручил как можно быстрее принять новую концепцию миграционной политики

Президент Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, призвал «как можно быстрее» принять обновленную концепцию миграционной политики. По его словам, которые приводит «Интерфакс», это нужно сделать уже в этом году. В обновленный вариант концепции нужно включить отказ от бумажной миграционной карты, а также проработать меры поддержки для возвращения в Россию соотечественников, считает президент.