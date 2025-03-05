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Что пишут зарубежные СМИ о выступлении Дональда Трампа в конгрессе

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду, 5 марта, обратился с речью к обеим палатам конгресса. Он рассказал о своих достижениях за шесть недель пребывания на посту президента, ситуации с урегулированием конфликта на Украине и дальнейших планах во внутренней и внешней политике.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Что сказал Трамп в обращении к конгрессу

Несмотря на то что сам Трамп обещал «грандиозный вечер», а его обращение к конгрессу членами администрации рекламировалось как «ошеломительное» событие, реакция зарубежной прессы на его полуторачасовую речь оказалась сдержанной.

В своем выступлении Трамп отметил, что за полтора месяца во главе государства добился «больше, чем другие за годы работы», и пообещал, что это «только начало золотого века Америки». Он пригрозил торговой войной всем тем, кто «ущемляет» интересы США во внешней торговле и призвал иностранные компании переносить производство в США. Трамп снова озвучил свои территориальные претензии на Гренландию и Панамский канал и пожаловался на недостаточные расходы Европы на собственную оборону.

Кроме того, он уведомил конгресс о том, что получил письмо от Владимира Зеленского, который заверил его в готовности продолжить переговоры и подписать соглашение по минеральным ресурсам. Также Трамп рассказал о «серьезных переговорах» с Кремлем и «сильных сигналах» России о готовности к миру.

Что пишут в мировых СМИ после выступления президента США

USA Today

Трамп установил новые рекорды по продолжительности выступления в конгрессе. Он говорил почти 100 минут, а его обращение, по некоторым оценкам, состояло из 9831 слова и стало самым длинным в новейшей истории.

EconoTimes

Трамп выступил со смелой речью в конгрессе после шести неспокойных недель, которые отличились торговыми войнами, массовыми увольнениями в США и стремительными изменениями в политике.

The Hill

Это был шанс для президента подчеркнуть масштабные изменения, которые он произвел за шесть недель с момента возвращения в Белый дом, и защитить эти шаги от многочисленных критиков.

The Times of Israel

Выступление президента США в конгрессе — это обычно призыв к национальному единству, но это не входило в планы Трампа. Его речь во вторник была безжалостно пристрастной: он хвастался своей победой на выборах и критиковал демократов за то, что они не признают его достижений.

Жесткая риторика отражала подход Трампа к своему второму президентскому сроку, который отметает оппозицию и требует лояльности от федерального правительства.

Bloomberg

Трамп выступил в защиту своего стремления перестроить экономику США в решающий для нее момент: промышленная активность стагнирует, инфляция усиливается, доверие потребителей падает, а фондовые рынки США отстают от фондовых рынков других стран.

ABC News

Это ответ Трампа на покушение на него в Пенсильвании: «Мы встанем и будем бороться за страну, в которую верят наши граждане, за страну, которую заслуживает наш народ».

NYT

Трамп радуется своему «прорыву», но недооценивает его издержки. Мало что было сделано для устранения опасностей, которые сопровождают запланированные им резкие изменения.

The Times of India

Самая длинная президентская речь сопровождалась перебранкой и протестными плакатами. Демократы щеголяли в галстуках с синими и желтыми полосками в знак поддержки Украины, а некоторые женщины были одеты в розовые наряды в знак протеста против политики Трампа, которая негативно сказывается на женщинах и семьях.

Business Insider

На фотографиях с выступления Трампа в конгрессе запечатлены демократы с каменными лицами и ликующий Илон Маск. Республиканцы часто вставали в знак поддержки Трампа, тогда как демократы оставались сидеть на своих местах.

The Washington Examiner

Более десятка демократов покинули зал во время выступления Трампа, в том числе Берни Сандерс и Крис Ван Холлен. «Человек не может стерпеть столько лжи», — пояснила Сидни Камлагер-Дав.

Los Angeles Times

Приличия достигли новых минимумов во время обращения Трампа к конгрессу, что свидетельствует о поляризации нации.

WMUR

Главными словами в обращении Трампа были «собираемся», «доллар» и «мы».

В первом обращении Трампа к конгрессу в 2017 году главным словом было «новый». Он упомянул как минимум 15 стран, самой упоминаемой стала Украина.

CNN

Изменение отношения к России объясняет, почему американцы готовы поддержать компромисс, направленный на прекращение конфликта на Украине.

Рейтинг одобрения Трампа в отношении Украины шокировал гуру социальных опросов: 74% республиканцев теперь выступают за прекращение боевых действий.
Трамп Дональд