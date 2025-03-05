Что пишут зарубежные СМИ о выступлении Дональда Трампа в конгрессе

В своем выступлении Трамп отметил, что за полтора месяца во главе государства добился «больше, чем другие за годы работы», и пообещал, что это «только начало золотого века Америки». Он пригрозил торговой войной всем тем, кто «ущемляет» интересы США во внешней торговле и призвал иностранные компании переносить производство в США. Трамп снова озвучил свои территориальные претензии на Гренландию и Панамский канал и пожаловался на недостаточные расходы Европы на собственную оборону.