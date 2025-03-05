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В Омске хотят создать межвузовский кампус мирового уровня

Проект создания кампуса «Столица Сибири» назван одним из приоритетных для Омской области.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В Омске может появиться межвузовский кампус мирового уровня. Проект создания кампуса «Столица Сибири» — один из приоритетных проектов на сегодня. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства по итогам встречи губернатора Виталия Хоценко с зампредом правительства России Дмитрием Чернышенко.

Строительство кампусов мирового уровня в России идёт в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». К 2030 году в стране должно быть создано не менее 25 кампусов, концепция которых направлена на развитие космического машиностроения и аддитивных технологий, а аткже радиоэлектронного приборостроения и энергетики.

Омская область планирует принять участие в конкурсном отборе по выбору регионов для создания межвузовский кампуса, — сообщили в правительстве региона.

Ранее была озвучена предварительная стоимость создания в Омске межвузовского кампуса. Реализация проекта в нашем городе оценивается в 30 миллиардов рублей.

Также на встрече руководителей обсуждался вопрос создания в Омске флагманской школы. Сейчас идёт выбор площадки, на которой возведут уникальное образовательное учреждение. По всей России их будет всего 12.