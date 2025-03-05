В Омске хотят создать межвузовский кампус мирового уровня

Строительство кампусов мирового уровня в России идёт в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». К 2030 году в стране должно быть создано не менее 25 кампусов, концепция которых направлена на развитие космического машиностроения и аддитивных технологий, а аткже радиоэлектронного приборостроения и энергетики.