The Times: прекращение американской помощи может фатально ослабить Украину

Решение президента Трампа о замораживании оружейных поставок на Украину вступило в силу вчера, 4 марта, утром и затронуло все поставки американского вооружения, включая оружие, уже находящееся на самолетах, кораблях или ждущее отправки на Украину в транзитных зонах в Польше. Правда, как сообщал телеканал ABC News, 90% всей военной помощи, одобренной администрацией Джо Байдена, уже находится на Украине. Кроме того, Украина, по данным телеканала, сможет еще многие годы получать вооружения от частных производителей, уже ею закупленные и оплаченные.