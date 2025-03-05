Вольфович: Беларусь не представляет угрозы для Запада

«Лучше на плановой основе восстановить свои навыки и быть готовым к защите своего Отечества. Самое главное — не допустить того, что сегодня происходит на территории сопредельных государств. Мы изучаем этот опыт. Люди с пониманием к этому относятся», — отметил Вольфович.