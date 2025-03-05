Вольфович: Беларусь не представляет угрозы для Запада

БАРАНОВИЧИ, 5 мар — Sputnik. Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович прокомментировал ход командно-штабных учений с участием военнослужащих, призванных из запаса, передает корреспондент Sputnik.
Вольфович пояснил, что в ходе маневров были отработаны вопросы одиночной подготовки, снятия техники с хранения, проверки техники на боеспособность, а также боевое слаживание подразделений, взводов, рот и батальонов.
В данный момент учения вышли на этап слаживания — то есть проверки готовности и способности выполнять задачи в соответствии со своим боевым предназначением. А военнослужащие, призванные из запаса, всего лишь за месяц смогли восстановить навыки.
«Лучше на плановой основе восстановить свои навыки и быть готовым к защите своего Отечества. Самое главное — не допустить того, что сегодня происходит на территории сопредельных государств. Мы изучаем этот опыт. Люди с пониманием к этому относятся», — отметил Вольфович.