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Вольфович: Беларусь не представляет угрозы для Запада

В белорусской армии уже на протяжении месяца проходят плановые мероприятия по проверке боеготовности воинских частей.

Источник: Sputnik.by

БАРАНОВИЧИ, 5 мар — Sputnik. Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович прокомментировал ход командно-штабных учений с участием военнослужащих, призванных из запаса, передает корреспондент Sputnik.

Вольфович пояснил, что в ходе маневров были отработаны вопросы одиночной подготовки, снятия техники с хранения, проверки техники на боеспособность, а также боевое слаживание подразделений, взводов, рот и батальонов.

В данный момент учения вышли на этап слаживания — то есть проверки готовности и способности выполнять задачи в соответствии со своим боевым предназначением. А военнослужащие, призванные из запаса, всего лишь за месяц смогли восстановить навыки.

«Лучше на плановой основе восстановить свои навыки и быть готовым к защите своего Отечества. Самое главное — не допустить того, что сегодня происходит на территории сопредельных государств. Мы изучаем этот опыт. Люди с пониманием к этому относятся», — отметил Вольфович.

Учения