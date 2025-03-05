«Мы уже были в стадии экономической войны с Украиной». Лукашенко ответил на вопрос про начало украинского конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос, знал ли он, когда начнется украинский конфликт, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, белорусский лидер во время интервью американскому блогеру Марио Науфалу рассказал, что его часто спрашивают о начале украинского конфликта.
— Нет, я не знал, — ответил он.
При этом белорусский лидер признался, что к тому моменту Беларусь и Украина находились в стадии экономической войны.
— Если бы знал, я бы Украину тогда не защищал… Потому что в этот момент уже мы находились в стадии экономической войны с Украиной, — прокомментировал глава республики.
Александр Лукашенко сказал, что украинцы раньше американцев и Западной Европа ввели против Беларуси санкции, закрыли границу, арестовали тысячи белорусских железнодорожных вагонов с товарами, которые до сих пор не возвращены, а также около тысячи большегрузных автомобилей.
— Они арестовали 75 наших граждан — водителей, которые работали на этих автомобилях. И мне пришлось проводить спецоперацию для того, чтобы их оттуда вытащить. Троих они убили и изуродовали тела, чтобы мы не поняли, как это произошло. Так почему я должен был защищать Украину, — рассказал белорусский лидер.
Лукашенко заметил, что Киев пошел на эскалацию отношений с Беларусью раньше, чем это сделали американцы и весь Запад. И заметил, что поэтому Минск нечего упрекать. Но здесь же он отметил, что белорусские власти все же выступили за то, чтобы не было конфликта.
Еще Александр Лукашенко сказал, что в первые дни конфликта, он позвонил Зеленскому и все ему рассказал.
— Я ему сказал, что в США к власти придет новая администрация и политика изменится, никто тебя не будет поддерживать в войне. Так и произошло, — заключил президент.
Еще Лукашенко дал Трампу совет, который касается Китая.
Также Кремль назвал Минск лучшей площадкой для переговоров по украинскому конфликту.