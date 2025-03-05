«Мы уже были в стадии экономической войны с Украиной». Лукашенко ответил на вопрос про начало украинского конфликта

Лукашенко заметил, что Киев пошел на эскалацию отношений с Беларусью раньше, чем это сделали американцы и весь Запад. И заметил, что поэтому Минск нечего упрекать. Но здесь же он отметил, что белорусские власти все же выступили за то, чтобы не было конфликта.