Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европарламенте предложили лишить Венгрию голоса и создать армию ЕС

Депутаты Европарламента из партии «Вольт Европа» в преддверии саммита ЕС предложили лишить Венгрию право голоса в объединении, пишет Politico. Газета ссылается на подготовленный партией план из девяти пунктов, предполагающий также создание общей европейской армии. Инициативу предлагается рассмотреть на встрече ЕС 6 марта.

Источник: AP 2024

По данным Politico, «Вольт Европа» предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас «полноправным министром иностранных дел» ЕС и расширить полномочия объединения в области обороны.

«Вольт Европа» выступает за единство Европы и считает необходимым рассматривать интересы континента превыше интересов отдельных государств. В новом созыве ЕП партия получила пять мандатов, а затем присоединилась к фракции «Зеленых».

В приглашении на саммит Евросоюза председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европа должна готовиться к обеспечению гарантий безопасности Украины после прекращения огня. В преддверии встречи, как сообщала Politico, лидеры ЕС приостановили работу над новым пакетом военной помощи Украине на €20 млрд из-за отказа Венгрии поддержать инициативу. Теперь этот вопрос снят с повестки саммита.