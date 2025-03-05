В Европарламенте предложили лишить Венгрию голоса и создать армию ЕС

В приглашении на саммит Евросоюза председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европа должна готовиться к обеспечению гарантий безопасности Украины после прекращения огня. В преддверии встречи, как сообщала Politico, лидеры ЕС приостановили работу над новым пакетом военной помощи Украине на €20 млрд из-за отказа Венгрии поддержать инициативу. Теперь этот вопрос снят с повестки саммита.