В Европарламенте предложили лишить Венгрию голоса и создать армию ЕС

По данным Politico, «Вольт Европа» предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас «полноправным министром иностранных дел» ЕС и расширить полномочия объединения в области обороны.
«Вольт Европа» выступает за единство Европы и считает необходимым рассматривать интересы континента превыше интересов отдельных государств. В новом созыве ЕП партия получила пять мандатов, а затем присоединилась к фракции «Зеленых».
В приглашении на саммит Евросоюза председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европа должна готовиться к обеспечению гарантий безопасности Украины после прекращения огня. В преддверии встречи, как сообщала Politico, лидеры ЕС приостановили работу над новым пакетом военной помощи Украине на €20 млрд из-за отказа Венгрии поддержать инициативу. Теперь этот вопрос снят с повестки саммита.