Глава Башкирии Радий Хабиров провёл встречу со студенческими лидерами СПО.

Сегодня, 5 марта в межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился со студенческими лидерами среднего профессионального образования.
"В республике 92 колледжа, по их количеству мы занимаем ведущие позиции в стране. В них учатся 120 тысяч студентов. Подготовка кадров ведется по 169 специальностям и 84 рабочим профессиям. Вы обучаетесь по очень востребованным специальностям на рынке труда. У нас большая нехватка в квалифицированных кадрах во многих отраслях. Рабочие профессии вновь становятся популярными. Благодаря развитию технологий, автоматизации, цифровизации производства перед вами открываются широкие перспективы.
Вы — новое поколение специалистов, у которых есть возможность работать на современном оборудовании, обладать важными техническими навыками, высокой квалификацией. Всё это поможет вам профессионально самореализоваться.
Мы уделяем большое внимание нашему среднему профессиональному образованию, начали проводить капитальный ремонт колледжей и общежитий", — сказал Радий Хабиров.
Напомним, по инициативе Главы республики в 2022 году была запущена региональная программа по модернизации учреждений СПО. В прошлом году провели капремонт 15 колледжей на сумму 331 млн рублей.
«А всего за три года из бюджета республики выделили 1,3 млрд рублей на капитальный ремонт 29 колледжей. В этом году отремонтируем Месягутовский педагогический и Акъярский горный колледж, а также Чишминский филиал Башкирского агропромышленного колледжа. Шесть колледжей за два года получили на модернизацию оснащения по 30 млн рублей», — отметил Радий Хабиров.
С этого года начинается федеральная программа капитального ремонта колледжей. По итогам отбора за два года в республике будут отремонтированы здания 7 колледжей на 4608 мест на общую сумму почти 709 млн рублей из федерального бюджета: в 2025 году — 2 здания на 954 места (однолетний цикл); в 2026 году — 5 зданий на 3654 места.