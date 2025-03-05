Суд объединил иски о незаконных выборах мэра Березовского

Напомним, победившая на выборах главы Березовского Юлия Маслакова обратилась в суд с иском к городской думе для того, чтобы добиться отмены решения о своем избрании, так как перед голосованием она взяла самоотвод. По ее мнению, депутаты нарушили избирательное законодательство во время голосования за избрание главы.