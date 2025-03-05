«Вы ничего с этим альянсом не сделаете»: Лукашенко сказал, почему Трамп не будет воевать ни с Россией, ни с Китаем

«Поэтому сегодня оттащить Россию, допустим, оторвать от Китая, не получится. И если здесь американцы будут действовать грубо, применяя грубую силу… Не военную: Трамп воевать не будет ни с Китаем, ни с Россией, он знает, чем это закончится. В этом отношении он умный человек», — сказал белорусский лидер. И добавил, что грубые действия со стороны США, направленные на ухудшение российско-китайских отношений, приведут лишь к еще большему сближению этих стран. Поэтому в этом случае нужна тонкая дипломатическая работа и поиск путей для достижения договоренностей.