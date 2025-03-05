«Вы ничего с этим альянсом не сделаете»: Лукашенко сказал, почему Трамп не будет воевать ни с Россией, ни с Китаем

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, видеофрагмент которого опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», выразил убежденность в том, что Трамп не будет воевать ни с Россией, ни с Китаем и объяснил почему.
Лукашенко риторически поинтересовался, кто именно способствовал сближению России и Китая, указав на действия Соединенных Штатов, которые, по его мнению, подтолкнули эти страны к тесному сотрудничеству. И процитировал свои разговоры с Джоном Болтоном и Майком Помпео, в ходе которых он прямо спрашивал об обоснованности политики давления на Россию, подчеркивая, что это неизбежно приведет к ее сближению с Китаем. Лукашенко подчеркнул, что объединение такой мощной в военном отношении ядерной державы, как Россия, с такой экономически сильной, как Китай, создает союз, которому сложно что-либо противопоставить.
«Вы ничего с этим союзом, с этим альянсом не сделаете», — подчеркнул глава государства.
Он также напомнил о давлении США на Иран и Северную Корею. По мнению Лукашенко, именно оно привело эти страны к их ориентации на Россию. Президент Беларуси отметил, что Болтон в ходе разговора фактически согласился с его доводами.
Лукашенко пояснил, что санкции, введенные против России, заставили ее искать альтернативные пути развития и рынки сбыта, особенно в Азии, где она нашла поддержку. Поэтому, по его мнению, в текущей ситуации оторвать Россию от Китая не представляется возможным.
«Поэтому сегодня оттащить Россию, допустим, оторвать от Китая, не получится. И если здесь американцы будут действовать грубо, применяя грубую силу… Не военную: Трамп воевать не будет ни с Китаем, ни с Россией, он знает, чем это закончится. В этом отношении он умный человек», — сказал белорусский лидер. И добавил, что грубые действия со стороны США, направленные на ухудшение российско-китайских отношений, приведут лишь к еще большему сближению этих стран. Поэтому в этом случае нужна тонкая дипломатическая работа и поиск путей для достижения договоренностей.
Ранее Лукашенко сказал, что процветание Евросоюза возможно только в партнерстве с Россией, но США это невыгодно.
А еще Александр Лукашенко призвал Европу и Америку думать о будущем поколений: «Чтобы нашим детям и внукам жилось нормально».
Кроме того, Лукашенко ответил на вопрос, жалеет ли Путин о спецоперации на Украине: «Он хотел договориться».