Руководство финских спецслужб заявило, что у любого государства есть более эффективные способы совершения подводных диверсий, чем путем волочения судовых якорей, и количество таких происшествий за последние годы настораживает, говорится в статье.
После серии перебоев в работе силовых кабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов Балтийский регион находится в состоянии повышенной готовности, а НАТО усиливает свое присутствие за счет фрегатов, патрульных самолетов и морских беспилотников.
Однако глава Полиции безопасности Финляндии (Supo) Юха Мартелиус назвал инциденты с кабелями «второстепенной проблемой».
Самая большая проблема, связанная с Балтийским морем, заключается в том, что там действует теневой флот России, обеспечивая ей военные возможности и позволяя торговать энергоносителями.
В воскресенье Финляндия сняла арест с танкера Eagle S с российскими нефтепродуктами, который подозревали в повреждении силового кабеля в Балтийском море и четырех кабелей передачи данных в конце прошлого года. Выводы по ряду других текущих исследований финская полиция пока не представила.
По данным Supo, еженедельно через Финский залив к российским нефтяным портам проходят десятки судов так называемого теневого флота. Это, по мнению Мартелиуса, усиливает угрозу критической подводной инфраструктуре, которую следует рассматривать со всей серьезностью.
Россия, со своей стороны, неоднократно осуждала западные санкции против своего нефтегазового сектора как попытку нанести ущерб российской экономике с риском дестабилизации мировых рынков и заявляла, что продолжит реализацию крупных нефтегазовых проектов.