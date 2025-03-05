Reuters: частота инцидентов с кабелями в Балтике изумляет Финляндию

В воскресенье Финляндия сняла арест с танкера Eagle S с российскими нефтепродуктами, который подозревали в повреждении силового кабеля в Балтийском море и четырех кабелей передачи данных в конце прошлого года. Выводы по ряду других текущих исследований финская полиция пока не представила.