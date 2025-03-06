Елисейский дворец подтвердил визит Макрона, Стармера и Зеленского в США

Как писала Daily Mail, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер хотят «выступить единым фронтом» с планом мирного урегулирования на Украине, а Лондон намерен убедить Вашингтон возобновить военную помощь Киеву. На прошлой неделе французский президент и британский премьер уже встречались с Дональдом Трампом по отдельности, чтобы убедить США помочь в реализации европейской миротворческой миссии на Украине.