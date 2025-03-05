Прокурор Самарской области возмутился ситуацией со школами

«Методы, которые применяет министерство образования для лакирования статистических показателей, граничат с уголовным правом. Речь идет об искаженных документах о готовности школ к новому учебному году, после подписания которых обваливаются потолки, отсутствует отопление, течет крыша и так далее», — отметил он.