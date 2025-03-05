Лукашенко сказал, что Зеленский проиграет выборы на пост президента Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не сможет выиграть еще одну электоральную кампанию, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Прежде всего, белорусский лидер не согласился с недавним заявлением президента США Дональда Трампа о том, что у Владимира Зеленского рейтинг поддержки среди украинцев составляет всего 4%. И назвал его действительный рейтинг, по его мнению.
— Никогда не было у Зеленского 4%, 14−17% — было и есть сейчас. Никаких не 57%, как он заявляет, 14 — 17% у него рейтинг, — уверен он.
Здесь же Лукашенко заметил, что при таком уровне поддержки Зеленский не сможет выиграть еще одну электоральную кампанию.
— Он эти выборы проиграет, — констатировал глава республики.
Резюмируя, Лукашенко сказал, что, вообще, не следовало в отношении Украины США делать заявления по поводу 4% или требовать отдать недра. А напротив — спокойно эти вопросы решать.
Интервьюеру Лукашенко заметил, что тот, как не только представитель СМИ, но и бизнесмен, знает, что никогда не стоит шуметь, когда речь идет о деньгах или о бизнесе.
— Деньги делаются в тишине. Зачем этот шум? — заключил белорусский президент.
Еще Лукашенко дал Трампу совет, который касается Китая.