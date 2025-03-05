Беспрозванных: В ближайшие пять лет правительство области займётся равномерным развитием муниципалитетов

«Самое главное — это [создание] моделей, которые бы позволяли муниципалитетам развиваться равномерно, — заявил Алексей Беспрозванных. — Мы такую для себя цель выбрали, я её обозначил в своей работе на эту пятилетку. На круглых столах хотим обсудить, что ещё нам необходимо сделать. Конечно, это экономика. Потому что, если экономика в одном муниципалитете сильнее, чем в другом, первый будет развиваться быстрее. Нам важно, чтобы население во всех муниципалитетах чувствовало себя в одинаковом комфорте».