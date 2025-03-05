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Беспрозванных: В ближайшие пять лет правительство области займётся равномерным развитием муниципалитетов

В регионе проходит форум «Малая Родина — сила России».

Источник: РИА "Новости"

Правительство Калининградской области в ближайшие пять лет выработает стратегию сбалансированного развития муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор региона на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» в БФУ им. Канта в среду, 5 марта.

«Самое главное — это [создание] моделей, которые бы позволяли муниципалитетам развиваться равномерно, — заявил Алексей Беспрозванных. — Мы такую для себя цель выбрали, я её обозначил в своей работе на эту пятилетку. На круглых столах хотим обсудить, что ещё нам необходимо сделать. Конечно, это экономика. Потому что, если экономика в одном муниципалитете сильнее, чем в другом, первый будет развиваться быстрее. Нам важно, чтобы население во всех муниципалитетах чувствовало себя в одинаковом комфорте».

Форум позволяет также продемонстрировать опыт Калининградской области. По мнению губернатора, у нас уже сейчас есть несколько успешных практик, которые помогают развивать округа и районы.

1) Привлечение инвесторов. Крупные предприятия продвигают свои производства и вкладываются в социальную жизнь. Примером такого совместного проекта правительства, корпорации и муниципалитета можно считать строительство крупных фабрик «Росатома».

2) Развитие сельского хозяйства внутренними предпринимателями. Важно при этом стимулировать производство не только там, где работа уже началась, но и там, где экономика слабее.

3) Туризм. Поддержка малого и среднего бизнеса рядом с объектами культурного наследия и привлечение в эти места крупных инвесторов.

К 2030 году в регионе будет реализовано около 500 инвестпроектов, что приведёт к созданию 25 000 рабочих мест.