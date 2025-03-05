Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нам это выгодно». Лукашенко сказал, что США показали Зеленскому его место

Лукашенко заявил, что США показали Зеленскому его место.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США показали Владимиру Зеленскому «его место», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, белорусский лидер обратил внимание на то, что в начале украинского конфликта, когда США и Украина договаривались о поставках оружия, не было речи о редкоземельных металлах.

— Что взамен за поставки оружия поддержку Зеленский отдаст редкоземельные металлы (отдаст. — Ред.) — об этом речи не было. Так чего сегодня с него требовать? — заметил глава республики.

Но еще Лукашенко добавил, что Беларуси выгодно то, что Вашингтон показал Зеленскому «его место».

— Нам это выгодно, что вы показали Зеленскому его место, он должен был об этом знать, — прокомментировал он.

При этом Лукашенко заметил, что при искренней, честной и объективной оценке позицию США в этом вопросе нельзя назвать сильной.

— И все бы было ничего, Зеленский никуда не денется, но ведь весь мир сегодня смотрит на Соединенные Штаты Америки, — констатировал президент.

Также Александр Лукашенко сказал, что Зеленский проиграет выборы на пост президента Украины.

И еще белорусский лидер ответил на вопрос про начало украинского конфликта: «Мы уже были в стадии экономической войны с Украиной».