«Нам это выгодно». Лукашенко сказал, что США показали Зеленскому его место

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США показали Владимиру Зеленскому «его место», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, белорусский лидер обратил внимание на то, что в начале украинского конфликта, когда США и Украина договаривались о поставках оружия, не было речи о редкоземельных металлах.
— Что взамен за поставки оружия поддержку Зеленский отдаст редкоземельные металлы (отдаст. — Ред.) — об этом речи не было. Так чего сегодня с него требовать? — заметил глава республики.
Но еще Лукашенко добавил, что Беларуси выгодно то, что Вашингтон показал Зеленскому «его место».
— Нам это выгодно, что вы показали Зеленскому его место, он должен был об этом знать, — прокомментировал он.
При этом Лукашенко заметил, что при искренней, честной и объективной оценке позицию США в этом вопросе нельзя назвать сильной.
— И все бы было ничего, Зеленский никуда не денется, но ведь весь мир сегодня смотрит на Соединенные Штаты Америки, — констатировал президент.
Также Александр Лукашенко сказал, что Зеленский проиграет выборы на пост президента Украины.
И еще белорусский лидер ответил на вопрос про начало украинского конфликта: «Мы уже были в стадии экономической войны с Украиной».