«Весь мир смотрит на США». Лукашенко заявил, что Беларуси выгодно, что США столкнулись с Евросоюзом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минску выгодно, что Соединенные Штаты Америки столкнулись с Евросоюзом, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
— Сегодня весь мир смотрит на США. Нам это выгодно, что США столкнулись с Евросоюзом, — заявил он.
При этом Лукашенко засомневался в методах США, замечая, что даже с точки зрения американцев возникает вопрос: «А зачем вы это делаете таким образом?».
Здесь же белорусский лидер напомнил, что США и ЕС это все-таки союзники.
— Сделайте спокойно, не надо пылить, не надо никаких дымовых завес. Сделайте спокойно, не шумите, это ваши союзники, они делали все, что вы им приказывали, — констатировал президент.
И также Александр Лукашенко сказал, что США показали Зеленскому его место: «Нам это выгодно».
Еще белорусский лидер сказал, что Зеленский проиграет выборы на пост президента Украины.