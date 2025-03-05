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«Весь мир смотрит на США». Лукашенко заявил, что Беларуси выгодно, что США столкнулись с Евросоюзом

Лукашенко сказал о выгоде Беларуси от того, что США столкнулись с Евросоюзом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минску выгодно, что Соединенные Штаты Америки столкнулись с Евросоюзом, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

— Сегодня весь мир смотрит на США. Нам это выгодно, что США столкнулись с Евросоюзом, — заявил он.

При этом Лукашенко засомневался в методах США, замечая, что даже с точки зрения американцев возникает вопрос: «А зачем вы это делаете таким образом?».

Здесь же белорусский лидер напомнил, что США и ЕС это все-таки союзники.

— Сделайте спокойно, не надо пылить, не надо никаких дымовых завес. Сделайте спокойно, не шумите, это ваши союзники, они делали все, что вы им приказывали, — констатировал президент.

И также Александр Лукашенко сказал, что США показали Зеленскому его место: «Нам это выгодно».

Еще белорусский лидер сказал, что Зеленский проиграет выборы на пост президента Украины.