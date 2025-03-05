CNN узнал о переговорах США и Украины перед выступлением Трампа в конгрессе

Издание ссылается на два источника, которые знакомы с ходом переговоров. По их данным, в диалог с Зеленским администрация Трампа вступила после того, как он опубликовал пост в соцсети X, в котором характеризовал перепалку в Белом доме как «прискорбную». Зеленский подчеркнул, что желает, чтобы взаимоотношения с США были конструктивными, и выразил готовность работать под руководством президента Трампа над достижением мирных договоренностей.
Как сообщают «Ведомости», в неофициальных переговорах сторону США представлял советник Трампа по Украине Кит Келлог. Зеленскому в разговоре сообщили о необходимости подтвердить свое стремление к сотрудничеству с американской стороной до выступления Дональда Трампа перед конгрессом.
Сам американский лидер в своей речи перед сенаторами уточнил, что Зеленский отправил ему послание, в котором не только выразил благодарность США за поддержку, но и заявил, что намерен участвовать в мирном урегулировании украинского кризиса и готов подписать договор о полезных ископаемых в «любое удобное» время. Трамп добавил, что параллельно ведет переговоры об урегулировании конфликта с Россией.
Скандальная перепалка между Дональдом Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским произошла на встрече в Белом доме 28 февраля. Стороны должны были подписать соглашение о недрах Украины, но на приветственной пресс-конференции они вступили в публичный конфликт.