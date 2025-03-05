CNN узнал о переговорах США и Украины перед выступлением Трампа в конгрессе

Издание ссылается на два источника, которые знакомы с ходом переговоров. По их данным, в диалог с Зеленским администрация Трампа вступила после того, как он опубликовал пост в соцсети X, в котором характеризовал перепалку в Белом доме как «прискорбную». Зеленский подчеркнул, что желает, чтобы взаимоотношения с США были конструктивными, и выразил готовность работать под руководством президента Трампа над достижением мирных договоренностей.