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Кабмин поддержал индексацию пенсий на 10% с 1 апреля: будет искать деньги

Правительство поддержало индексацию пенсий на 10%, но пока не назвало источники финансирования.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Правительство Молдовы одобрило инициативу об индексации на 10% пенсий с 1 апреля текущего года в целях поддержки пожилых людей.

Уточняется, что индексация на 10% будет произведена для всех видов пенсий, но применяться коэффициент будет только к той части пенсии, которая не превышает размер среднемесячной заработной платы в экономике, прогнозируемой на текущий год. А это 16 100 леев (827 евро).

Ранее планировалось, что пенсии и другие социальные выплаты будут проиндексированы с 1 апреля 2025 года на 6,1%, с тем же условием, что коэффициент будет применяться к части пенсии, не превышающей 16 100 леев.

Таким образом, средний размер пенсии увеличится до 4407 леев, а минимальный размер пенсии за полный страховой стаж увеличится до 3055 леев.

«Реализация данной меры требует изыскания дополнительных финансовых ресурсов. В этой связи правительство оценит расходы и определит необходимые источники финансирования одновременно с корректировкой государственного бюджета и социального страхования на текущий год», — отметили в правительстве.

Законопроект об индексации пенсий с 1 апреля 2025 года был принят в первом чтении и должен быть рассмотрен парламентом во втором чтении.