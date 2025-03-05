Кабмин поддержал индексацию пенсий на 10% с 1 апреля: будет искать деньги

Уточняется, что индексация на 10% будет произведена для всех видов пенсий, но применяться коэффициент будет только к той части пенсии, которая не превышает размер среднемесячной заработной платы в экономике, прогнозируемой на текущий год. А это 16 100 леев (827 евро).