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Белый дом связал возобновление помощи Украине с ходом переговоров

Президент США Дональд Трамп может пересмотреть решение о приостановке военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон смогут продвинуться в переговорах и укрепить доверие. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц.

Источник: AP 2024

«Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры, продвинуться вперед и, по сути, принять меры по укреплению доверия, то президент тщательно рассмотрит вопрос об отмене паузы», — сказал Майк Уолц в интервью Fox News (цитатат по Reuters).

О приостановке Вашингтоном помощи Киеву стало известно 4 марта. Bloomberg писало, что решение затронет все поставки американского вооружения, включая оружие, уже находящееся на самолетах, кораблях или ждущее отправки на Украину в транзитных зонах в Польше. Приостановлена также и передача Киеву разведданных, подтвердил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Решение о приостановке военной помощи Украине было принято вскоре после того, как на переговорах в Белом доме Дональд Трамп и Владимир Зеленский поспорили на повышенных тонах о способах урегулирования российско-украинского конфликта. Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что Вашингтон не исключает возможность возобновления помощи Киеву в случае возобновления переговоров о соглашении по полезным ископаемым. Владимир Зеленский выразил готовность подписать сделку о редкоземельных металлах «в любое время и в любом удобном формате».