Белый дом связал возобновление помощи Украине с ходом переговоров

Решение о приостановке военной помощи Украине было принято вскоре после того, как на переговорах в Белом доме Дональд Трамп и Владимир Зеленский поспорили на повышенных тонах о способах урегулирования российско-украинского конфликта. Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что Вашингтон не исключает возможность возобновления помощи Киеву в случае возобновления переговоров о соглашении по полезным ископаемым. Владимир Зеленский выразил готовность подписать сделку о редкоземельных металлах «в любое время и в любом удобном формате».