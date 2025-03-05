В ФРГ заявили, что достигли предела возможностей по передаче оружия Киеву

«Вы знаете, что из бундесвера уже состоялись подобные передачи (вооружения — ред.) Украине. Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — ответил он журналистам на вопрос о возможности дальнейших поставок оружия наподобие зенитных комплексов Patriot из запасов немецкой армии на Украину.