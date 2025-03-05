Прописку могут ограничить в Астане

«Размещение наружной (визуальной) рекламы на дорогах и улицах отрицательно влияет на эстетический и архитектурный облик городов. Также ухудшению внешнего восприятия города способствует и назойливое распространение аудиорекламы в общественных местах, что вызывает недовольство среди граждан. На сегодняшний день данные действия не относятся к нарушениям, и в законодательстве отсутствуют какие-либо меры административного реагирования. Так, в целях решения вопросов внешнего облика городов предлагаются расширить компетенции маслихата города республиканского значения, столицы нормой по утверждению дизайн-кода, а компетенции акимата нормой по разработке и утверждению правил установки и функционирования нестационарных объектов», — отметил министр.