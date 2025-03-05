В Белоруссии заявили о непростой ситуации у западных границ

Он подчеркнул, что за последние годы резко усилился процесс милитаризации сопредельных западных стран. «В два, а то и в три раза увеличилось количество проводимых учений. При этом их тематика — это в основном наступательная и связанная с агрессивным применением или действиями в тех или иных направлениях. Увеличился состав контингентов, который размещен вблизи наших границ. Так, сегодня, кроме национальных воинских контингентов стран Балтии и Польши, на их территории размещается 17 батальонных тактических групп НАТО и США, причем они имеют достаточно серьезное вооружение и военную технику», — подчеркнул Муравейко.