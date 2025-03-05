В Белоруссии заявили о непростой ситуации у западных границ

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что ситуация у западных границ республики непростая: кроме национальных контингентов стран Балтии и Польши, там размещается 17 батальонных тактических групп НАТО и США. Его слова приводит госагентство Белта.
«Ситуация у наших границ непростая», — заявил Муравейко.
Он подчеркнул, что за последние годы резко усилился процесс милитаризации сопредельных западных стран. «В два, а то и в три раза увеличилось количество проводимых учений. При этом их тематика — это в основном наступательная и связанная с агрессивным применением или действиями в тех или иных направлениях. Увеличился состав контингентов, который размещен вблизи наших границ. Так, сегодня, кроме национальных воинских контингентов стран Балтии и Польши, на их территории размещается 17 батальонных тактических групп НАТО и США, причем они имеют достаточно серьезное вооружение и военную технику», — подчеркнул Муравейко.
По его словам, «постоянно ведется разведка территории страны». «Ее интенсивность возросла по сравнению с 2020 годом примерно в пять раз. Если раньше мы фиксировали два-три вылета самолета в неделю, то теперь примерно пять-шесть, иногда до 10 вылетов, которые полностью мониторят нашу территорию. Активизировалась спутниковая разведка. Мы тоже фиксируем, что спутники с определенной периодичностью просматривают нашу территорию в различных ракурсах», — сказал Муравейко.