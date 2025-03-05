Bloomberg: Европа готовится к развалу НАТО

Выход Америки из НАТО, по мнению Ставридиса, будет ошибкой грандиозных масштабов, но влиятельные республиканцы всерьез выступают за эту идею. В июне прошлого года 46 республиканцев в палате представителей проголосовали за поправку, отменяющую финансирование НАТО. К тому же презрительно отозвался об альянсе в своей резкой речи на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Тем временем по ту сторону Атлантики президент Франции Эммануэль Макрон давно говорит о необходимости создания независимых европейских сил обороны — «стратегической автономии». Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в минувшие выходные выступил с не менее резким заявлением:
Мы должны быть готовы к тому, что Дональд Трамп больше не будет безоговорочно выполнять обязательства НАТО по взаимной обороне. Крайне важно, чтобы европейцы… были способны защитить европейский континент самостоятельно.
Однако, несмотря на всю риторику, ценность НАТО для США остается высокой. Общие расходы Европы на оборону наконец-то приближаются к цели альянса в 2% ВВП, и НАТО серьезно обсуждает вопрос об увеличении этого показателя как минимум до 3,5%. В совокупности Европа обладает вторым по величине оборонным бюджетом в мире, который превосходит оборонные бюджеты Китая или России.
Оборонные компании Европы — Airbus, BAE Systems, Saab, Thales, Naval Group, Rolls-Royce, Rheinmetall, Fincantieri и другие — производят огромное количество высококачественного оборудования, планируют наращивать производство и рассчитывают на крупные контракты. Вклад европейских членов НАТО в кибербезопасность, разведку и космические операции неоспорим, и они имеют решающее значение для операций в Арктике, где шесть стран, граничащих с Россией по ту сторону Северного полюса, являются членами НАТО.
Что может появиться на ее месте? Возможно, Организация европейского договора, или ЕТО. Она могла бы основываться на действующем договоре НАТО, но исключать США. Канада, скорее всего, предпочтет остаться в ЕТО. В качестве альтернативы можно подписать новое соглашение о безопасности под эгидой Европейского союза, включая Великобританию.
Но европейцы в любом случае продолжат наращивать расходы на оборону до уровней, сопоставимых с американскими, и развивать свой ядерный потенциал, а также рассмотрят вопрос о расширении воинской повинности.
Европа, возможно, на захочет оказывать давление на Иран в связи с его ядерной программой, а будет стремиться к экономическим преимуществам на Ближнем Востоке. Европейцы будут переманивать американских торговых партнеров, особенно если США будут сопровождать свой выход из НАТО высокими торговыми пошлинами для Европы.
Есть старая поговорка о причинах создания НАТО: «Держать немцев в узде, американцев — внутри, а русских — снаружи». В случае выхода США из НАТО новое выражение, по мнению Ставридиса, могло бы звучать так: «Если американцы уйдут, а русские попытаются проникнуть внутрь, европейцев будет не удержать».