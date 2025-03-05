Bloomberg: Европа готовится к развалу НАТО

Выход Америки из НАТО, по мнению Ставридиса, будет ошибкой грандиозных масштабов, но влиятельные республиканцы всерьез выступают за эту идею. В июне прошлого года 46 республиканцев в палате представителей проголосовали за поправку, отменяющую финансирование НАТО. К тому же презрительно отозвался об альянсе в своей резкой речи на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс.