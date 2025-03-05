Белый дом не исключил, что США рассмотрят возобновление военной помощи Украине

Команда американских чиновников во главе с советником президента Китом Келлогом провела тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после его перепалки с Дональдом Трампом. Украинскому лидеру объяснили, что ему нужно вернуть переговоры в «нужное русло». Трамп уже не так злится на Зеленского, однако пока отказывается отправлять на Украину новые пакеты военной помощи. Как меняются отношения Киева и Вашингтона после скандала в Белом доме — в материале «Газеты.Ru».