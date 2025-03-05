Президент Панамы назвал Трампа лжецом

Трамп коснулся ситуации с Панамским каналом, когда во вторник вечером выступал перед обеими палатами конгресса. В качестве доказательства своих слов он сослался на соглашение о покупке портов канала американской компанией.
«Президент Трамп снова лжет. Панамский канал не находится в процессе передачи под чей-либо контроль, и тем более это даже не обсуждалось в наших беседах с госсекретарем (США Марко — ред.) Рубио или кем-либо еще. От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации», — написал панамский лидер в соцсети Х.
Как отметил Мулино, сотрудничество между правительствами Панамы и США основано на четких договоренностях по вопросам, представляющим взаимный интерес.
«Канал — панамский и останется панамским!» — добавил он.
Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь».
При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но «акцент был сделан на Панаме».