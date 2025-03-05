Президент Панамы назвал Трампа лжецом

«Президент Трамп снова лжет. Панамский канал не находится в процессе передачи под чей-либо контроль, и тем более это даже не обсуждалось в наших беседах с госсекретарем (США Марко — ред.) Рубио или кем-либо еще. От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации», — написал панамский лидер в соцсети Х.