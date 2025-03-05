В Ростовской области уволился первый заместитель министра образования

Сергей Анищенков является уроженцем донского региона. Свою трудовую деятельность он начинал в должности учителя информатики. Позднее работал начальником отдела образования администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону и заместителем директора по научно-методической работе в школе № 72. В 2021 году он стал заместителем руководителя Октябрьского района по социальным вопросам. В 2022 году он вступил в должность первого замминистра образования. На данной должности он проработал около 2,5 лет.