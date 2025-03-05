Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области уволился первый заместитель министра образования

Ростовская область, 5 марта 2025. DON24.RU. В Ростовской области по собственному желанию уволился первый заместитель министра образования Сергей Анищенков. Об этом сообщили в министерстве.

«Сергей Сергеевич Анищенков ушел с должности по собственной инициативе с 09.01.2025», — сообщил источник.

Сергей Анищенков является уроженцем донского региона. Свою трудовую деятельность он начинал в должности учителя информатики. Позднее работал начальником отдела образования администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону и заместителем директора по научно-методической работе в школе № 72. В 2021 году он стал заместителем руководителя Октябрьского района по социальным вопросам. В 2022 году он вступил в должность первого замминистра образования. На данной должности он проработал около 2,5 лет.