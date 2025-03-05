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Департамент информполитики Самарской области возглавила экс-руководитель ЦУРа

Дина Черемушкина стала руководителем департамента информационной политики Самарской области.

Источник: правительство Самарской области

В Самарской области назначили нового руководителя департамента информационной политики регионального правительства. Эту должность заняла Дина Черемушкина, которая ранее возглавляла областной ЦУР. Соответствующая информация размещена на сайте облправительства. Ранее такие кадровые перестановки анонсировал губернатор.

Ранее департамент информполитики возглавляла Татьяна Дрожевкина — она заняла этот пост летом 2024 года, но вскоре покинула его.

Что касается Центра управления регионом Самарской области, то его новым руководителем стала Екатерина Сидорова, которая до этого работала главным консультантом Уполномоченного по правам человека региона. ЦУР собирает обращения и жалобы граждан, которые публикуются в интернете.