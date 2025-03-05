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Кремль: Путин и Лукашенко могут обсудить добычу редкоземельных металлов

В Кремле сказали, что Путин готов обсудить с Лукашенко сотрудничество по редкоземельным металлам.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что президент России Владимир Путин может обсудить с президентом Беларуси Александром Лукашенко сотрудничество по редкоземельным металлам, пишет ТАСС.

В частности, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин готов обсудить с Лукашенко редкоземельные металлы. При этом представитель Кремля заметил, что по этому вопросу конкретики пока нет.

— Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет, но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то президент, конечно, это обсудит, — прокомментировал Песков.

Напомним, ранее Лукашенко сказал искать в Беларуси то, что «выговаривает только Трамп» в США. В частности, президент сказал искать редкоземельные металлы на территории Беларуси: «Надо копать, надо смотреть».

Но еще Лукашенко заявил, что Беларуси выгодно, что США столкнулись с Евросоюзом: «Весь мир смотрит на США».

И накануне в Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко.