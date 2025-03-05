Кремль: Путин и Лукашенко могут обсудить добычу редкоземельных металлов

Стало известно, что президент России Владимир Путин может обсудить с президентом Беларуси Александром Лукашенко сотрудничество по редкоземельным металлам, пишет ТАСС.
В частности, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин готов обсудить с Лукашенко редкоземельные металлы. При этом представитель Кремля заметил, что по этому вопросу конкретики пока нет.
— Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет, но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то президент, конечно, это обсудит, — прокомментировал Песков.
Напомним, ранее Лукашенко сказал искать в Беларуси то, что «выговаривает только Трамп» в США. В частности, президент сказал искать редкоземельные металлы на территории Беларуси: «Надо копать, надо смотреть».
Но еще Лукашенко заявил, что Беларуси выгодно, что США столкнулись с Евросоюзом: «Весь мир смотрит на США».
И накануне в Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко.