Премьер Гренландии ответил на речь Трампа перед конгрессом

Свою позицию премьер-министр изложил на странице в Facebook* (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Эгеде уточнил, что жители острова не датчане и не американцы, и власти США должны это понимать. Он подчеркнул, что будущее острова будет определяться только его жителями.
5 марта, выступая перед конгрессменами, Дональд Трамп изложил свои планы относительно Гренландии. Президент США заявил, что остров имеет важное стратегическое значение и может обеспечить безопасность США. Президент обратился к гренландцам с предложением войти в состав Соединенных Штатов и выразил уверенность, что Гренландию удастся «получить», пообещав жителям острова безопасность и увеличение уровня благосостояния.