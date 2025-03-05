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Премьер Гренландии ответил на речь Трампа перед конгрессом

Глава правительства Гренландии Мут Эгеде отреагировал на заявления Дональда Трампа, касающиеся острова и прозвучавшиев во время выступления президента США перед конгрессом 5 марта. Эгеде заявил, что Гренландию невозможно купить или отобрать.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Свою позицию премьер-министр изложил на странице в Facebook* (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Эгеде уточнил, что жители острова не датчане и не американцы, и власти США должны это понимать. Он подчеркнул, что будущее острова будет определяться только его жителями.

5 марта, выступая перед конгрессменами, Дональд Трамп изложил свои планы относительно Гренландии. Президент США заявил, что остров имеет важное стратегическое значение и может обеспечить безопасность США. Президент обратился к гренландцам с предложением войти в состав Соединенных Штатов и выразил уверенность, что Гренландию удастся «получить», пообещав жителям острова безопасность и увеличение уровня благосостояния.