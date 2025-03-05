Премьер Гренландии ответил на речь Трампа перед конгрессом

5 марта, выступая перед конгрессменами, Дональд Трамп изложил свои планы относительно Гренландии. Президент США заявил, что остров имеет важное стратегическое значение и может обеспечить безопасность США. Президент обратился к гренландцам с предложением войти в состав Соединенных Штатов и выразил уверенность, что Гренландию удастся «получить», пообещав жителям острова безопасность и увеличение уровня благосостояния.