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МИД вручил ноту послу Молдавии

МИД вручил ноту послу Молдавии из-за непринятия верительных грамот.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Посол Молдавии в России Лилиан Дарий был приглашен в МИД РФ и получил ноту с требованием объяснить, почему молдавская сторона в нарушение дипломатических норм не приняла верительные грамоты российского посла Олега Озерова, прибывшего в страну еще осенью 2024 года, сообщили в российском министерстве.

По сообщению на сайте министерства, посол Молдавии в России был приглашен в МИД в среду.

«Выражено недоумение тем, что у чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, президент Молдавии до сих пор не приняла верительные грамоты в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот», — говорится в сообщении.