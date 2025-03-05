МИД вручил ноту послу Молдавии

«Выражено недоумение тем, что у чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, президент Молдавии до сих пор не приняла верительные грамоты в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот», — говорится в сообщении.