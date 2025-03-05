Лукашенко обсудит с премьером Мьянмы сотрудничество в АПК и фармацевтике

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 марта проведет переговоры с премьер-министром, председателем Государственного административного совета Республики Союз Мьянм Мин Аун Хлайном, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Мин Аун Хлайн будет находиться в Беларуси с официальным визитом», — уточняется в сообщении.
На переговорах планируется обсудить сотрудничество, например, в таких сферах как промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика и наука. Как ожидается, в Минске стороны подпишут ряд документов.
Переговоры состоятся во Дворце Независимости как в узком, так и в расширенном составах.
Ранее Мин Аун Хлайн посетил основную страну-партнера Беларуси — Россию. В Москве 4 марта с ним провел переговоры президент РФ Владимир Путин. Российский лидер, в частности, отмечал, что товарооборот с этой страной в 2024 году вырос на 40%.
Также не так давно, в январе 2025 года, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков посетил Мьянму. Там он провел переговоры с вице-премьером, союзным министром иностранных дел Мьянмы Тан Све.
«Стороны констатировали схожие позиции по ряду международных вопросов, обсудили текущее состояние двусторонних отношений, определили направления сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также наметили график контактов на текущий год», — отмечалось в сообщении МИД Беларуси.