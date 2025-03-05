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Лукашенко обсудит с премьером Мьянмы сотрудничество в АПК и фармацевтике

Глава мьянманского правительства приедет в Минск в ближайшие дни, чтобы обсудить сотрудничество в аграрном, промышленном и других секторах.

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 марта проведет переговоры с премьер-министром, председателем Государственного административного совета Республики Союз Мьянм Мин Аун Хлайном, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Мин Аун Хлайн будет находиться в Беларуси с официальным визитом», — уточняется в сообщении.

На переговорах планируется обсудить сотрудничество, например, в таких сферах как промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика и наука. Как ожидается, в Минске стороны подпишут ряд документов.

Переговоры состоятся во Дворце Независимости как в узком, так и в расширенном составах.

Ранее Мин Аун Хлайн посетил основную страну-партнера Беларуси — Россию. В Москве 4 марта с ним провел переговоры президент РФ Владимир Путин. Российский лидер, в частности, отмечал, что товарооборот с этой страной в 2024 году вырос на 40%.

Также не так давно, в январе 2025 года, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков посетил Мьянму. Там он провел переговоры с вице-премьером, союзным министром иностранных дел Мьянмы Тан Све.

«Стороны констатировали схожие позиции по ряду международных вопросов, обсудили текущее состояние двусторонних отношений, определили направления сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также наметили график контактов на текущий год», — отмечалось в сообщении МИД Беларуси.