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Посла Молдавии вызвали в МИД России

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии в Москве Лилиана Дария. Ему вручили ноту с требованием разъяснить, почему президент Молдавии Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты у посла РФ в республике Олега Озерова.

Источник: Михаил Метцель/ТАСС

«Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот», — говорится в сообщении российского МИДа.

Олег Озеров был назначен послом России в Молдавии указом президента Владимира Путина в сентябре 2024 года. В октябре того же года он прибыл в республику. В январе 2025 года Национальная молдавская партия (PNM) осудила «незаконные» и «провокационные» действия Олега Озерова, который «до сих пор не представил верительные грамоты в администрацию президента». Российский МИД назвал эти обвинения безосновательными.