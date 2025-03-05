Посла Молдавии вызвали в МИД России

«Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот», — говорится в сообщении российского МИДа.
Олег Озеров был назначен послом России в Молдавии указом президента Владимира Путина в сентябре 2024 года. В октябре того же года он прибыл в республику. В январе 2025 года Национальная молдавская партия (PNM) осудила «незаконные» и «провокационные» действия Олега Озерова, который «до сих пор не представил верительные грамоты в администрацию президента». Российский МИД назвал эти обвинения безосновательными.