СМИ: что будет, если США отключат Starlink для Украины?

Преимущество спутников Starlink состоит в том, что они вращаются вокруг Земли на высоте от 328 до 614 километров — значительно ниже, чем спутники конкурентов. Для сравнения, спутники американской фирмы Hughesnet вращаются вокруг Земли на высоте 35 000 километров. Соответственно, передача данных занимает примерно в 10 раз больше времени, чем при использовании Starlink. Кроме того, SpaceX уже успела вывести на орбиту огромное количество спутников и вскоре планирует довести их число до 42 000.