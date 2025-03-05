СМИ: что будет, если США отключат Starlink для Украины?

Хотя Маск опроверг отключение доступа к спутниковой связи Starlink, которая по-прежнему используется украинскими беспилотниками и интернет-приложениями для связи, идентификации и захвата целей, доверие к нему украинцев было серьезно подорвано еще в сентябре 2022 года.
Во время первой атаки украинских беспилотников на Черноморский флот России в Крыму радиосвязь со всеми беспилотниками внезапно оборвалась и атака провалилась. Год спустя выяснилось, что Маск лично приказал инженерам Starlink отключить систему, поскольку выступал против ее использования в наступательных операциях, пишет Deutcshe Welle* (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).
Преимущество спутников Starlink состоит в том, что они вращаются вокруг Земли на высоте от 328 до 614 километров — значительно ниже, чем спутники конкурентов. Для сравнения, спутники американской фирмы Hughesnet вращаются вокруг Земли на высоте 35 000 километров. Соответственно, передача данных занимает примерно в 10 раз больше времени, чем при использовании Starlink. Кроме того, SpaceX уже успела вывести на орбиту огромное количество спутников и вскоре планирует довести их число до 42 000.
Если Маск отключит Украину от Starlink в первую очередь пострадают украинские беспилотники, считает Spiegel. Однако они смогут переключиться на обычный интернет, даже в местности с неоптимальным покрытием. Также есть опция переключения на кабельное подключение: некоторые БПЛА уже используют прямое оптоволоконное кабельное подключение, что снижает их уязвимость в случае работы средств радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, украинцы могут организовать на передовой мобильные пункты связи в виде грузовиков с кабелем. Однако такие наземные подключения можно легко отследить и атаковать, например узел связи на конце кабеля.
По мнению Грега Остина, эксперта по кибербезопасности из Сиднейского технологического университета, «Starlink использовалась в основном тогда, когда другие каналы связи не работали, поэтому маловероятно, что украинцы почувствуют серьезный урон без этой системы».
Возможно, доступность Starlink будет ограничиваться постепенно: сначала в менее важных для боевых действий областях, например в гражданской сфере, затем для частей военной связи и, наконец, на передовой. Таким образом США могут попытаться склонить украинские власти к принятию необходимых им решений.
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