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Хегсет заявил, что США не хотят войны с Китаем, но будут к ней готовы

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к войне с Китаем, но будут восстанавливать вооруженные силы при администрации президента Дональда Трампа, чтобы быть готовыми к ней. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Источник: Reuters

«Те, кто жаждет мира, должны готовиться к войне. Вот почему мы восстанавливаем наши вооруженные силы. Именно поэтому мы восстанавливаем систему сдерживания. А воинственный дух объясняется тем, что мы живем в опасном мире с могущественными, восходящими странами с очень разными идеологиями, — сказал он в интервью телеканалу Fox News. — Мы не хотим войны с Китаем и не стремимся к этой войне. Мы будем стремиться, и президент стремится к историческому миру. Однако моя работа как министра обороны заключается в том, чтобы убедиться, что мы готовы».

Так шеф Пентагона прокомментировал по просьбе журналиста пост посольства КНР в Х: «Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная, торговая или любая другая война, мы готовы сражаться до конца».