Хегсет заявил, что США не хотят войны с Китаем, но будут к ней готовы

«Те, кто жаждет мира, должны готовиться к войне. Вот почему мы восстанавливаем наши вооруженные силы. Именно поэтому мы восстанавливаем систему сдерживания. А воинственный дух объясняется тем, что мы живем в опасном мире с могущественными, восходящими странами с очень разными идеологиями, — сказал он в интервью телеканалу Fox News. — Мы не хотим войны с Китаем и не стремимся к этой войне. Мы будем стремиться, и президент стремится к историческому миру. Однако моя работа как министра обороны заключается в том, чтобы убедиться, что мы готовы».