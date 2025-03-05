Беглов поручил улучшить условия для занятий спортом в Петербурге

— Обучение должно быть гармоничным. Важно не только изучать науки и технологии, но и заниматься физической подготовкой. Спортивные кластеры в современных школах — неотъемлемая часть образовательного стандарта Петербурга. Он обязателен для наших новых школ. Будем поднимать до этого уровня и здания более ранней постройки, — заявил Александр Беглов.