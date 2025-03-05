Беглов поручил улучшить условия для занятий спортом в Петербурге

В среду, 5 февраля, в приемной Правительства Петербурга губернатор Александр Беглов провел личный прием граждан, на котором жители Приморского района обратились с просьбой о ремонте спортивных залов школы № 581. В учреждении, осуществляющем образовательную деятельность с 1990 года и обучающем 765 детей. Кроме этого, петербуржцы попросил модернизировать спортивную площадку на улице Седова, сообщает пресс-служба Смольного.
— Обучение должно быть гармоничным. Важно не только изучать науки и технологии, но и заниматься физической подготовкой. Спортивные кластеры в современных школах — неотъемлемая часть образовательного стандарта Петербурга. Он обязателен для наших новых школ. Будем поднимать до этого уровня и здания более ранней постройки, — заявил Александр Беглов.
Администрации Приморского района будет предоставлено задание подготовить планы по ремонту, который включает обновление стен, потолков, полов, а также замены радиаторов отопления, сантехники, окон и дверей. Помимо этого: запланированы обновления в раздевалках и душевых, а спортзалы получат новый спортивный инвентарь.
Спортивную площадку в Невском районе тоже ждет обновление. Ее адаптируют для норм сдачи ГТО. Также для удобства местных жителей на ней уложат шумопоглощающее покрытие, установят бесшумные уличные тренажеры и спортивное оборудование для разных возрастных категорий, гимнастическую скамью, теннисные столы.
В Северной столице систематически занимаются физической культурой и спортом 2 миллиона 950 тысяч петербуржцев — почти 60% населения. Город продолжает создавать условия для занятий школьным, массовым и профессиональным спортом. По сравнению с 2020 годом количество спортивных сооружений в мегаполисе увеличилось на 1522 объекта и составляет 9570 единиц.