В Латвии могут запретить госслужащим ездить в Беларусь

По информации ТАСС, соответствующий законопроект подготовила комиссия Сейма Латвии по национальной безопасности.
Кроме того, запрет будет касаться и поездок в Россию, а также распространяться на транзитные поездки.
Латвийским чиновникам будет разрешено посещать Беларусь и Россию только в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям при условии получения разрешения на временный выезд из Латвии.
Нарушение правил будет считаться основанием для прекращения с сотрудником трудовых отношений.