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В Латвии могут запретить госслужащим ездить в Беларусь

Инициатива затронет служащих, имеющих доступ к государственной тайне, отвечающих за безопасность критической инфраструктуры, а также сотрудников Минобороны, МВД, Минюста, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налоговой и таможенной полиции и военных объектов.

По информации ТАСС, соответствующий законопроект подготовила комиссия Сейма Латвии по национальной безопасности.

Кроме того, запрет будет касаться и поездок в Россию, а также распространяться на транзитные поездки.

Латвийским чиновникам будет разрешено посещать Беларусь и Россию только в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям при условии получения разрешения на временный выезд из Латвии.

Нарушение правил будет считаться основанием для прекращения с сотрудником трудовых отношений.