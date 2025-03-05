Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд США отклонил просьбу Трампа

Верховный суд США отклонил запрос администрации американского лидера Дональда Трампа о приостановке выплат иностранной помощи на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Источник: AP 2024

«Расколовшийся во мнении Верховный суд США отказался разрешить администрации президента Трампа приостановить выплаты иностранным гуманитарным организациям за работу, которую они уже выполнили для правительства», — передает агентство.

Отмечается, что суд большинством голосов оставил в силе постановление окружного судьи Амира Али, в котором он призвал американскую администрацию «незамедлительно» выделить финансирование подрядчикам и получателям грантов от Агентства США по международному развитию (USAID) и Госдепартамента за их проделанную работу.

27 февраля Верховный суд США удовлетворил просьбу администрации Трампа о переносе крайнего срока размораживания иностранной помощи.