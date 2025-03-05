Верховный суд США отклонил просьбу Трампа

«Расколовшийся во мнении Верховный суд США отказался разрешить администрации президента Трампа приостановить выплаты иностранным гуманитарным организациям за работу, которую они уже выполнили для правительства», — передает агентство.
Отмечается, что суд большинством голосов оставил в силе постановление окружного судьи Амира Али, в котором он призвал американскую администрацию «незамедлительно» выделить финансирование подрядчикам и получателям грантов от Агентства США по международному развитию (USAID) и Госдепартамента за их проделанную работу.
27 февраля Верховный суд США удовлетворил просьбу администрации Трампа о переносе крайнего срока размораживания иностранной помощи.