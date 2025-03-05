Лукашенко и премьер-министр Мьянмы проведут переговоры 7 марта 2025 в Минске

Мероприятие запланировано как в узком, так и в расширенном составах. Уже известна и повестка дня: Лукашенко и Мин Аун Хлайн обсудят, как ожидается, развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях. Кроме прочего, речь пойдет и о совместных проектах двух стран в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и научной сфере.