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Лукашенко и премьер-министр Мьянмы проведут переговоры 7 марта 2025 в Минске

Александр Лукашенко и премьер-министр Мьянмы проведут в Минске переговоры.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Мьянмы проведут в Минске переговоры. Как проинформировали в пресс-службе Лукашенко, встреча на высоком уровне запланирована на пятницу, 7 марта 2025 года.

Мероприятие запланировано как в узком, так и в расширенном составах. Уже известна и повестка дня: Лукашенко и Мин Аун Хлайн обсудят, как ожидается, развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях. Кроме прочего, речь пойдет и о совместных проектах двух стран в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и научной сфере.

Ранее мы писали о том, сколько в Беларуси женщин-руководителей (тут про это).