Последние зарубежные новости за 5 марта 2025 года: свежие события текущего дня

«Хвастался своей победой на выборах»: мировые СМИ о речи Трампа
Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу с речью, подводя итоги первых шести недель своего срока. USA Today отметила рекордную продолжительность выступления — 100 минут. EconoTimes выделила резкие изменения в политике. The Hill назвала речь способом защитить его решения.
Politico: в ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии
Внеочередной саммит ЕС по обороне и помощи Украине, запланированный на 6 марта, может сорваться из-за позиции Будапешта. Дипломаты считают, что премьер Виктор Орбан может заблокировать ключевые решения.
WSJ: Трамп намерен сократить доминирование Китая в морской отрасли
Администрация Дональда Трампа разрабатывает указ для усиления американского судостроения и снижения влияния Китая в морской отрасли. Среди мер — повышение сборов на китайские суда и краны, а также создание нового офиса в Совете нацбезопасности для поддержки отрасли.
CNN: чиновники США провели неофициальные переговоры с Зеленским
После напряженной встречи в Белом доме 28 февраля представители Дональда Трампа обсудили с Владимиром Зеленским перспективы сотрудничества. По данным источников, Киев подтвердил готовность к мирным переговорам и укреплению отношений с Вашингтоном.
Reuters узнал, как пошлины повлияют на фермеров в США
Американские сельскохозяйственные группы предупреждают, что тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая приведут к убыткам и росту издержек фермеров. Китай повысил пошлины на $21 млрд, Канада — на $20,84 млрд.