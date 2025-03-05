Последние зарубежные новости за 5 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Администрация Дональда Трампа разрабатывает указ для усиления американского судостроения и снижения влияния Китая в морской отрасли. Среди мер — повышение сборов на китайские суда и краны, а также создание нового офиса в Совете нацбезопасности для поддержки отрасли.