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Последние зарубежные новости за 5 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 5 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

«Хвастался своей победой на выборах»: мировые СМИ о речи Трампа

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу с речью, подводя итоги первых шести недель своего срока. USA Today отметила рекордную продолжительность выступления — 100 минут. EconoTimes выделила резкие изменения в политике. The Hill назвала речь способом защитить его решения.

Politico: в ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии

Источник: AP 2024

Внеочередной саммит ЕС по обороне и помощи Украине, запланированный на 6 марта, может сорваться из-за позиции Будапешта. Дипломаты считают, что премьер Виктор Орбан может заблокировать ключевые решения.

WSJ: Трамп намерен сократить доминирование Китая в морской отрасли

Источник: РИА "Новости"

Администрация Дональда Трампа разрабатывает указ для усиления американского судостроения и снижения влияния Китая в морской отрасли. Среди мер — повышение сборов на китайские суда и краны, а также создание нового офиса в Совете нацбезопасности для поддержки отрасли.

CNN: чиновники США провели неофициальные переговоры с Зеленским

Источник: AP 2024

После напряженной встречи в Белом доме 28 февраля представители Дональда Трампа обсудили с Владимиром Зеленским перспективы сотрудничества. По данным источников, Киев подтвердил готовность к мирным переговорам и укреплению отношений с Вашингтоном.

Reuters узнал, как пошлины повлияют на фермеров в США

Источник: Reuters

Американские сельскохозяйственные группы предупреждают, что тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая приведут к убыткам и росту издержек фермеров. Китай повысил пошлины на $21 млрд, Канада — на $20,84 млрд.