Axios: США начали прямые переговоры с «Хамасом» о заложниках

2 марта Израиль заморозил поставки гуманитарной помощи в Газу. Причиной был назван отказ «Хамаса» принять предложение США о продлении первого этапа сделки, которая предполагает освобождение израильских заложников в обмен на выдачу палестинских заключенных. По данным The Jerusalem Post, ЦАХАЛ может возобновить боевые действия через десять дней. Тем временем «Хамас» настаивает на «немедленном начале переговоров о втором этапе сделки».