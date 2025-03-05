Глава ЦРУ: США приостановили обмен разведданных с Украиной

О том же пишет The Guardian — в публикации указано, что ~директор ЦРУ Рэтклиф сообщил о «паузе на военном и разведывательном фронтах» отношений с Украиной, которая необходима для «продвижения мирных переговоров»~. При этом после достижения текущих целей (принуждения Киева к сделке по прекращению огня) обмен разведданными может продолжиться, а США «будут и дальше работать плечом к плечу с Украиной, чтобы противостоять агрессии».