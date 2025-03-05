Путин лично поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

«Знаю, что избирательная кампания шла так достаточно бурно, с эмоциями. Но главное, что народ пришел — люди высказали свои пожелания, предпочтения», — заявил он.
Глава государства пообещал, что Россия поможет с гуманитарными поставками электричества в страну.
Избранный президент, в свою очередь, отметил, что при поддержке Москвы Абхазия имеет возможность развиваться и выстраивать экономические отношения. Россия всегда была последовательна в поддержке республики, подчеркнул он.
«Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку», — отметил он.
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.
По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%.
Явка во втором туре превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 — испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба — 43%.
Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 год — министр культуры Абхазии. В апреле 2020-го вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.