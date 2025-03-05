Путин лично поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

Явка во втором туре превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 — испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба — 43%.