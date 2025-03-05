Bloomberg: США не оповещали союзников о прекращении передачи разведданных Киеву

По его сведениям, у союзников Вашингтона могут возникнуть трудности с тем, чтобы компенсировать недостаток сведений, передававшихся Киеву американской стороной.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку обмена развединформацией между Вашингтоном и Киевом.
3 марта президент США Дональд Трамп назвал в соцсети Truth Social «худшим заявлением» слова Владимира Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что «Америка больше не будет с этим мириться». Позднее в тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине «не задержится здесь надолго», и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта. Затем Белый дом сообщил, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву.